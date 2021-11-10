Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 64 milyar 999 milyon 999 bin 966 lira verdi.

İhaleye 187 milyar 330 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.