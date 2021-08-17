Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.

İhaleye 161 milyar 675 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.