Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 965 lira verdi.

İhaleye 167 milyar 740 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.