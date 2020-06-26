İhalelere 122 milyar 950 milyon liralık teklif geldi. İhalelerde basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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