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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB ile Çin Merkez Bankası, ikili para takası anlaşmasını yeniledi - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Çin ile swap anlaşmasını yeniledi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Türk lirası-Çin yuanı ikili para takası (swap) anlaşmasını yenilediği açıklandı. Anlaşma, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Dr. Pan Gongsheng tarafından imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:18
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        TCMB Çin ile swap anlaşmasını yeniledi
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        TCMB'den yapılan açıklamada swap anlaşmasının, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar Çin yuanı değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacağı belirtildi.

        Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşma, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecek.

        Anlaşmanın, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşıdığının belirtildiği açıklamada "Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir" denildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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