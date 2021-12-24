Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 75 milyar 999 milyon 999 bin 951 lira verdi.

İhaleye 207 milyar 785 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 14 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.