Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 68 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhaleye 160 milyar 890 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.