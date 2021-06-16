Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 42 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhaleye 124 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.