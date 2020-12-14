Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 42 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira verdi.

İhaleye 134 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.