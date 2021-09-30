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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 64 milyar 999 milyon 999 bin 974 lira, 8 Ekim vadeli repo ihalesi ile 13 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

İhalelere toplam 188 milyar 560 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 18, bileşik faiz yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.