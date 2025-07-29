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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Fatih Karahan: Rezervlerde 105 milyar dolar artış var - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Fatih Karahan: Rezervlerde 105 milyar dolar artış var

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz" dedi. Karahan, rezervlerde 105 milyar dolar artış olduğunu Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinde 130 milyar dolar düşüş gerçekleştirildiğini de vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 07:26 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:08
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        'Rezervlerde 105 milyar dolar artış var'
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Kayseri'de "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

        Karahan, sunumda 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını, Kayseri ve bölge illerinde 2025 yılında 255, son 5 yılda ise toplam 2 bin 600 firmayla görüştüklerini açıkladı.

        Elde edinilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını, konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi edindiklerini dile getiren Karahan, iletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaştıklarını belirtti. Karahan, reel sektör temsilcileriyle etkili bir iletişim kurduklarını da kaydetti.

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        KKM BAKİYESİ 130 DOLARA DÜŞTÜ

        Karahan, rezervlerde 105 milyar dolar artış olduğunu Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinde 130 milyar dolar düşüş gerçekleştirildiğini vurguladı.

        Şokların dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermediklerini belirten Karahan, "Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

        Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğünü belirten Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacağını açıkladı.

        Karahan, şunları kaydetti:

        "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.

        Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."

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