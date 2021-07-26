Tatil sonrası dolarda son durum

Bayram öncesi 8.58'e kadar yükselen dolar/TL uzun tatil sonrası ilk güne 8.55'ten başladı.

ABD'deki enflasyon ve Fed'in artan enflasyon karşısında alacağı pozisyon önemini korurken dünya koronavirüs delta varyantını takip etmeye başladı.

Avrupa'da vakalar yeniden yüksek seyretmeye başlarken Türkiye'deki günlük vaka sayısı da 14 bini aştı.

Bu artışlar yeni tedbirlerin getirilme ihtimalini doğurdu. Bu da ekonomik toparlanmanın yavaşlaması anlamına gelecektir.