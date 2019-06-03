03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 80 milyon 117 bin 999 mobil abonesi bulunurken, 29 Mayıs itibarıyla mobil numara taşıma sayısı, 126 milyon 534 bin 177 olarak gerçekleşti.
Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle geçen yılın dördüncü çeyreğinde TT Mobil yaklaşık 484 bin, Vodafone yaklaşık 49 bin abone kazanırken, Turkcell ise 533 bin civarında abone kaybetti.
Mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına bakıldığında söz konusu çeyrekte, Turkcell'in yüzde 42,1, Vodafone'un yüzde 31, TT Mobil'in ise yüzde 26,9'luk paya sahip olduğu görüldü.
SABİT TELEFONLARDA 1,9 MİLYONA YAKIN NUMARA TAŞINDI
Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi.
Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 1 milyon 862 bin 553 numaranın taşınma işlemi gerçekleşti.
Geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türk Telekom net olarak 21 bin 188 abone kaybederken, Kobikom 14 bin 535 abone kazandı.
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