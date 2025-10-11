Tartışma sonrası korkunç hamle!
Kocaeli'nde, 24 yaşındaki genç kadın, yanında bulunan kadınla tartıştıktan sonra köprüden atladığı ileri sürüldü. D100 Karayolu'na düşen kadın ağır yaralanırken, polis ekiplerinden biri, titreyen kızın üzerine montunu örttü
Kocaeli'nde olay, Körfez ilçesi D100 Karayolu Ankara şeridinde bulunan köprüde meydana geldi. 24 yaşındaki genç kadının, yanında bulunan bir kadınla hararetli şekilde konuştuktan sonra köprüden atladığı öne sürüldü.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İHA'daki habere göre genç kadın, D100 Karayolu'ndaki asfalt zemine düştü. Kadın ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yolun güvenliğini sağladı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bir polis ise titreyen kızın üstüne montunu örttü. Bölgeye gelen sağlık ekipler de ağır yaralan kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.