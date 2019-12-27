Vodafone Türkiye’de işletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle hayata geçirdiği işbirliklerine Türkiye İş Bankası ile birlikte Dijital Tarım Projesi’ni ekledi. Tarımda dijitalleşmeyi sağlamak için teknoloji ve finansmanın bir arada sunulduğu çözümle, tarlalar uzaktan kontrol edilebilecek.

Peki Dijital Tarım Projesi neler sunuyor? Proje kapsamında yer alan Dijital Tarım İstasyonu çiftçilere hangi faydaları sağlıyor?

Dijital Tarım Projesi kapsamında çiftçiler, Vodafone’un sunduğu Dijital Tarım İstasyonu’na Türkiye İş Bankası’nın tarım kredisiyle sahip olabilecek.

‘TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK’

Hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business olarak, müşterilerine uçtan uca mobil ve sabit telekomünikasyon hizmetleri ve teknoloji çözümleri sunduklarını belirterek, “Bu çözümlerin başında da Nesnelerin İnterneti (IoT) geliyor. Bugün tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması halinde, üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde de yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlanabiliyor” dedi.

Dijital tarım sistemleriyle, dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarıyla tarımsal üretime katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Meltem Bakiler Şahin, “Bu kapsamda sunduğumuz Dijital Tarım İstasyonu, toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren bir ürün” diye konuştu.

DİJİTAL TARIM İLE TARLALAR 'CEP'E GİRDİ

Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Dijital Tarım İstasyonu’nu daha fazla çiftçiye ulaştırabilmek için Türkiye İş Bankası ile işbirliğine gittik. Ürünümüzü Türkiye İş Bankası’nın tarım kredisiyle birlikte sunarak müşterilerimize finansman desteği sağlıyoruz. Böylece, müşterilerimize hem teknolojiyi hem de finansmanı aynı anda temin edebilecekleri entegre bir dijital çözüm öneriyoruz. Dijital Tarım İstasyonu çözümüyle çiftçilerimiz 7 gün 24 saat ne zaman isterse cep telefonundan tarlasını uzaktan da takip edebilecek ve mahsulünü sağlama alabilecek. Bu sayede, hem çiftçimiz, hem Türkiye kazanacak.”