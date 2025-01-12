Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.910,61 %-0,90
        DOLAR 35,4298 %0,26
        EURO 36,3286 %-0,36
        GRAM ALTIN 3.064,70 %1,06
        FAİZ 39,88 %-0,08
        GÜMÜŞ GRAM 34,56 %1,00
        BITCOIN 94.897,00 %-0,01
        GBP/TRY 43,2775 %-0,59
        EUR/USD 1,0244 %-0,54
        BRENT 79,76 %3,69
        ÇEYREK ALTIN 5.010,78 %1,06
        Haberler Ekonomi Enerji Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarına yüzde 75'e kadar hibe desteği - Enerji Haberleri

        Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarına yüzde 75'e kadar hibe desteği

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 13 yıldır uygulanan IPARD Programı kapsamında, tarımsal işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmek için çevre dostu ve ekonomik nitelikteki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumunun teşvik edildiğini belirterek, bu tür projelere yüzde 75'e kadar hibe desteği sağlandığını ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimdeki enerji maliyetlerinin en aza indirilmesi, üreticilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin enerji tasarrufu ve verimliliği açısından önemli olduğunu belirtti. Bakanlık bünyesindeki TKDK'nin, tarımsal üretimdeki enerji tasarrufuna öncülük eden kurumların başında geldiğini kaydeden Yumaklı, "Türkiye-AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve bakanlığımız bünyesindeki TKDK tarafından uygulanan IPARD Programı kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna yüzde 75’e kadar hibe desteği sağlanıyor. Bu bağlamda, IPARD Programı kapsamında sağlanan desteklerle bir yandan tarımsal üretim artırılırken, diğer taraftan tarımsal işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmek için çevre dostu ve ekonomik nitelikteki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumu teşvik ediliyor. Girişimciler, projelerini hazırlayarak ihtiyaçları olan enerjiyi kendileri üretebiliyor" dedi.

        REKLAM

        '2025 YILINDA DA BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKILMASI PLANLANIYOR'

        Bakan Yumaklı, IPARD Programı kapsamındaki yenilenebilir enerji desteklerinin ilk defa 2017 yılında verilmeye başlandığını anımsatarak, "Bugüne kadar 1294 projeye toplam 2,9 milyar TL hibe desteği sağlandı ve bu hibeler sayesinde 5,8 milyar TL yatırım gerçekleşti. IPARD Programının 81 ile yaygınlaştırılmasıyla tüm illerdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının daha da artması bekleniyor. TKDK tarafından bugüne kadar toplam 438 bin 419 kilovat kurulu gücünde yenilenebilir enerji tesisi desteklendi. Bu tesisler sayesinde bugüne kadar yaklaşık olarak toplamda 1 milyar 800 milyon kilovatsaat, başka bir deyişle yaklaşık 1,8 milyon megavatsaat enerji üretimi gerçekleşti. Çiftçilerimiz ve girişimcilerimiz bir yandan ülke tarımına güç katmaya diğer yandan da TKDK'den aldıkları hibeler sayesinde tarımsal işletmelerinde ihtiyaç duydukları kendi enerjilerini üretmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerji alanındaki hibe desteklerini içeren IPARD Programı, 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'nden 2025 yılında da başvuru çağrı ilanına çıkılması planlanıyor. Bakanlık olarak üreticilerimizi desteklerken çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumayı önceleyen bir anlayışla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumunu ve kullanımını teşvik etmeyi sürdüreceğiz."

        * Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Habertürk Anasayfa