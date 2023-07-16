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        Tanju Tuncel'e veda

        83 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının emektar isimlerinden Tanju Tuncel, İstanbul Erenköy Galip Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Cenazede Ayşe Kökçü'nün paylaşımına tepki gösterildi

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 15:01
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        • 1

          Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Huzurevinde kaldığı bilinen usta oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Tanju Tuncel, İstanbul Erenköy Galip Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        • 2

          Usta oyuncunun cenazesine kızı Banu Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tiyatro oyuncuları ve sevenleri katıldı.

        • 3

          "ÇOK SEVDİĞİM BİRİYDİ"

          Tiyatro ve sinema sanatçısı Nedim Saban, “Gerçekten çok acı çünkü ben son 2 yıldır kendisini ziyaret etmiştim ve çok yakından çok çok sevdiğim biriydi. 1978'de izlemiştim, o dönemden beri sıkı hayranıyım. Aynı zamanda bir dizide beraber oynamıştık. Son 2 yılda ne kadar şanslıyım, sevgili öğrencilerimle beraber onu ziyarete gitmiştik. Türkiye tiyatrosu için büyük kayıp" dedi.

        • 4

          "BÖYLE BİR ÖLÜMÜ HAK ETMEDİ"

          Oyuncu Feriha Eyüboğlu, “Ben 16 yaşındaydım kendisi 25 yaşındaydı çocukluk arkadaşı sayılırız. Böyle bir ölümü hak etmedi, hak etmediği bir yaşantısı oldu son günlerinde. Dünyanın en iyi insanıydı. Zarif, naif ve iyi bir oyuncu. Hayatı çalışmakla geçti. Bakımevinde yalnız kalınıyor ama arayanı soranı vardı. Sezon olduğundan dolayı çoğu kişi yok” şeklinde konuştu.

        • 5

          "AİLENİN ELİ SÜREKLİ KENDİSİNİN ÜZERİNDEYDİ"

          Tanju Tuncel’in ailesinin kendisine bakmadığı iddialarına cevap veren aile dostu Oğuz Çineri, “Uzaktan bakınca her şey farklı görünüyor ama öyle değil. Aile, elinden gelen her şeyi yaptı. Daha önceden kendi evinde yaşıyordu, orada mental ve fiziksel sıkıntıları oldu. Bu sebepten dolayı tek başına yürütememeye başladı. Yaşı da ileriydi, bunun akabinde en iyi huzurevinin en iyi odasına yerleştirildi. Ailenin eli sürekli kendisinin üzerindeydi. Bunu bilmeyenler, bazı hoş olmayan söylemlerde bulunması hoş olmadı. Aile, bu konuda üzülüyor, Tanju Hanım duysa o da üzülür” şeklinde ifade etti.

        • 6

          Ayşe Kökçü, sosyal medya hesabından çocuğu olmadığı bilinen Tanju Tuncel hakkında dikkat çeken bir mesaj yayımlamıştı. Kökçü, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: Sevgili Tanju, huzur içinde uyu. Seni bu şekilde yalnız bırakanlar rahat uyuyorlar mı acaba? Anne ahı almak çok kötüdür. Böyle biline...

        • 7

          Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel’e Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denilmişti.

        • 8

          Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise, "Meslektaşımız Tanju Tuncel hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verilmişti.

        • 9

          Ata Demirer, filmlerinde birlikte rol aldığı Tanju Tuncel'in vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan... Hani kimisi 'ben buradayım!' der, 'bana bakın!' der, 'ben!' der... o hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju Abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki...

        • 10

          TANJU TUNCEL HAKKINDA

          1940'ta Adana’da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

        • 11

          Tanju Tuncel, meslektaşı Necdet Yakın’la bir süre evli kaldı. Usta oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler şöyle:

          1967: Samanyolu

          1981: Zaman Mekan Makinesi

          1982: Gülsüm Ana

          1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

          1983: Üç İstanbul

          1984: Tutku

          1986: Aşk Dediğin Laftır

          1986: Çalıkuşu

          1987: Gönül Dostları

          1987: Mesela Muzaffer

          1989: Uçurtmayı Vurmasınlar

          1991: Deniz Gurbetçileri

          1991: Menekşe Koyu

          1992: Kanunun Ötesinde

          1994: Artist Palas

          1994: Babam Askerde

          1995: Oğlum Adam Olacak

          1995: Yerçekimli Aşklar / Gül ile Adem

          1996: Tutku

          1996: Şaşıfelek Çıkmazı

          1997: Hiç Bana Sordun mu?

          1997: Nihavend Mucize

          1997: Ruhsar

          1997: Sıdıka

          1999: Duruşma

          1999: Figüran

          1999: Çatısız Kadınlar

          2000: Evdeki Yabancı

          2000: Şemsi Paşa Pasajı

          2001: Dadı

          2002: Aşk Meydan Savaşı

          2003: Oyuncak Fabrikası

          2003: Sultan Makamı

          2004: İyi Saatte Olsunlar

          2005: Mektup

          2005: Sevda Tepesi

          2006: Yalancı Yarim

          2007: Beyaz Melek

          2008: Yol Arkadaşım

          2009: Geniş Aile

          2009: Çıngıraklı Top

          2010: Eyyvah Eyvah

          2011: Türkan

          2011: Eyyvah Eyvah 2

          2013: 10. Köy Teyatora

          2014: Guruldayan Kalpler

          2014: Muska

          2014: Eyyvah Eyvah 3

          2015: Geniş Aile Yapıştır

          2015: Sarıkamış Çocukları

          2018: Aşk Bu Mu?

          2018: Babamın Kemikleri

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