"AİLENİN ELİ SÜREKLİ KENDİSİNİN ÜZERİNDEYDİ"

Tanju Tuncel’in ailesinin kendisine bakmadığı iddialarına cevap veren aile dostu Oğuz Çineri, “Uzaktan bakınca her şey farklı görünüyor ama öyle değil. Aile, elinden gelen her şeyi yaptı. Daha önceden kendi evinde yaşıyordu, orada mental ve fiziksel sıkıntıları oldu. Bu sebepten dolayı tek başına yürütememeye başladı. Yaşı da ileriydi, bunun akabinde en iyi huzurevinin en iyi odasına yerleştirildi. Ailenin eli sürekli kendisinin üzerindeydi. Bunu bilmeyenler, bazı hoş olmayan söylemlerde bulunması hoş olmadı. Aile, bu konuda üzülüyor, Tanju Hanım duysa o da üzülür” şeklinde ifade etti.