Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da taksiler için alınan zam kararına yönelik açıklamalarda bulundu.

Taksilere yapılan yüzde 29.10'luk zam oranını yeterli bulmadıklarını belirten Aksu, "Giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısını Yenikapı'da bulunan Dr.Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nin önünde 50 taksi şoförüyle birlikte takip eden Aksu, burada yaptığı açıklamada, "En az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi" diye konuştu.

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Eyüp Aksu, 28 lira olan açılış ücretinin 40 lira olduğuna işaret ederek, "Oran açısından yüzde 42.86'ya tekabül ediyor. Bekleme, 67.20 liraydı,100.80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6.30'du, 8.51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50'de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı" görüşünü paylaştı.