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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Sylvester Stallone ile Jason Statham yeniden bir arada

        Sylvester Stallone ile Jason Statham yeniden bir arada

        'Cehennem Melekleri' (The Expendable) serisinde başrolleri paylaşan Sylvester Stallone ile Jason Statham, yeniden bir araya geldi. Stallone ile Statham'ın iş birliğine dair ayrıntılar ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:25
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        • 1

          Kendi kuşağının önde gelen aksiyon yıldızlarından biri olarak hafızlara kazınan Jason Statham, dört filmden oluşan 'Cehennem Melekleri' serisindeki rol arkadaşı Sylvester Stallone'un senaryosunu yazdığı "Levon's Trade" adlı yapımda başrolde yer alacak.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Çekimlerinin Mart 2024'te başlaması planlanan "Levon's Trade" adlı filmin yönetmen koltuğunda ise 'Harsh Times', 'Fury' ve 'Suicide Squad' ile tanınan David Ayer oturacak.

        • 3

          Jason Statham, Sylvester Stallone'nin 2013 yapımı 'Homefront'ta da başrolde yer almıştı. Statham, arkadaşının ölümünden sonra intikam almak isteyen eski bir gizli ajanı konu alan 'The Beekeeper'da (2023) yine yönetmen David Ayer ile birlikte çalışmıştı.

        • 4

          1976'da vizyona giren 'Rocky' serisinin ilk filminin senaryosu ile Oscar adaylığı elde eden 77 yaşındaki ABD'li oyuncu Sylvester Stallone, 'Rambo: Last Blood'dan (2019) bu yana ilk kez yazar olarak görev alıyor.

        • 5

          Senaryo, çizgi roman yazarı Chuck Dixon'ın aynı adlı gerilim romanından uyarlandı. 11 kitaptan oluşan serinin ilk filminin gişede başarılı olması halinde Sylvester Stallone ve Jason Statham'ın uzun süreli iş birliğine imza atabileceği belirtildi.

        • 6

          "LEVON'S TRADE" FİLMİNİN KONUSU NEDİR

          "Levon's Trade", hayatını değiştirip gizemli geçmişini geride bırakan Levon Cade'in (Jason Statham), patronunun ergenlik çağındaki kızı gizemli bir şekilde ortadan kaybolunca eski eşine geri dönmesini konu alıyor.

          Levon Cade'in, kendisini korkulan bir figür haline getiren becerileri yeniden keşfetmesi ve hedefini eve getirmek için tehlikeli suçlularla mücadele etmesi gerekiyor.

          Fotoğraflar: Bacgrid USA, Avalon, Mega

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