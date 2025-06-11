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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Suudi Arabistan Prensi'nin yatına Fethiye'de 140 ton yakıt ikmali - İş-Yaşam Haberleri

        Suudi Arabistan Prensi'nin yatına Fethiye'de 140 ton yakıt ikmali

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yat, görenlerin ilgisini çekti. Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdülaziz'e ait olduğu belirtilen 'Solandge' isimli yata, 140 ton yakıt ikmali yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:36
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        Suudi Arabistan Prensi'nin yatına Fethiye'de 140 ton yakıt ikmali
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        Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdülaziz'e ait olan ultra lüks yat Solandge, Fethiye İskelesi'ne demir attı. 'Malta' bayraklı ve 85 metre uzunluğundaki yat için İzmir Aliağa'dan 6 TIR'la getirilen 140 ton akaryakıt, karadan ikmal edildi. Solandge'nin yakıt ikmalinin ardından Göcek koylarına hareket edeceği öğrenildi. Haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin euroyu bulan yatın içinde masaj odası, tam donanımlı SPA merkezi, geniş yüzme havuzu, dans pisti, açık hava sineması, bar, VIP süitler, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks kabinler ve 29 kişilik mürettebat yer alıyor. Solandge ayrıca misafirlerine plaj kulübü, spor salonu, sauna, buhar odası gibi çok sayıda olanak sunuyor.

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