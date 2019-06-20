Sütaş, 50 milyon TL'lik bir yatırım yaparak ‘Kaf Kefir’ markası ile kefir pazarına girdi. Firmadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sütaş A.Ş. Genel Müdürü Funda Ak "Düzeltici ve önleyici özelliği ile Kefir, Türkiye’de 4 evden birinde tercih edilen bir içecek haline geldi. Geçtiğimiz yıl %23,4 büyüyerek yaklaşık 18.000 tona ulaşan kefir pazarı 2019’da tüm yılların üzerinde büyüme gerçekleşerek %26’ya ulaştı. Süt ve süt ürünleri pazarında Kefir, 2018 yılında %34 olan çift haneli ciro büyümesini 2019 yılında da sürdürerek %41 oranında büyüme elde etti. Biz, ürün ailemiz ve getirdiğimiz farklılıklarla bugün yaklaşık 150 milyon TL'lik bir pazar olan kefir pazarını çok kısa sürede 200 milyon liranın üzerine çıkaracağız" dedi.

'KAFKASLARDAKİ UZUN YAŞAMIN SIRRI'

Ak “Bizim için öncelik, tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır. Kafkasların uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmelerinin ve nesiller boyu zinde kalmalarının başlıca sebeplerinden biri olarak gösterilen kefir, doğal ve mucizevi bir gıda. Kafkasya’da göçebe olarak yaşamlarını sürdüren halklar tarafından 5.000 yıl önce bulunmuş ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiş olan kefiri, Sütaş güvencesiyle sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kefir’in ustalık ve uzmanlıkla üretilmesi, özellikle de mayasının orijinal halinin korunmuş olması son derece önem taşıyor. Kaf Kefir’in Mayası Kafkas Dağları’ndan toplanmış anaç kefir danelerinden elde ediliyor. Doğallığı, lezzeti ve kalitesi Sütaş tarafından güvence altına alınıyor. Titizlikle yürütülen Ar-ge çalışmaları sonucunda tüketicimizin beğenisine sunduğumuz Kaf Kefir’in sağladığı faydanın yanı sıra ideal lezzeti ve kıvamıyla da Türkiye’nin en çok tercih edilen kefir markası olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

'LİMONLUSU TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Sade, çilekli ve limonlu çeşitleri bulunan Kaf Kefir’in limonlu çeşidinin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Ak, tüketicileri Kaf Kefir markası altında bundan sonra da yeni lezzetler ile tanıştıracaklarının da müjdesini verdi.