23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen yıl aralık ayında başlayan şiddetli yağışlar sonrası göle dönen ovada, DSİ ekiplerinin çalışmaları ve havaların ısınmasıyla sular çekildi.
Her yıl tonlarca pamuk hasadının yapıldığı verimli ovada, üreticiler tarımsal faaliyetlere başlayabilmenin sevincini yaşadı. Amik Ovası'ndaki 600 bin dekar alana pamuk ekildi.
Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Amik Ovası'daki çiftçilerin büyük doğal felaket yaşadığını söyledi.
Taşkınlarda buğday ve arpa gibi ekili ürünlerin zarar gördüğünü aktaran Okay, "Ovadaki sular tamamen çekildi, 10 gün gecikmeli de olsa arazilere 600 bin dekar pamuk ekimi yapıldı. 300 bin ton civarı hasat bekliyoruz." dedi.
Okay, pamuğun ova çiftçileri için ana ürünlerden biri olduğunu dile getirdi.
"ÇOK ŞÜKÜR OVADAN SULAR ÇEKİLDİ"
Çiftçilerden Remzi Sendesen de 42 yıldır çiftçilik yaptığını, bu felaketi en son 1975-1977 yıllarında yaşadıklarını belirtti.
Geç olsa da pamuk ekimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sendesen, "Çok şükür ovadan sular çekildi ve ekim yapabildik. Yağışlar nedeniyle barajlar da doldu. En azından bu yıl su sorunu çekmeyiz ve ürünlerimizi sıkıntısız sularız." dedi.
Sendesen, Tahtaköprü Barajı'ndaki set yükseltme çalışmalarının ovaya baskını önleyeceğini ifade ederek, gelecek yıllar üretimin daha iyi olmasını beklediklerini aktardı.
Ovada yaklaşık 40 yıldır pamuk üreticiliği yapan Adil Baytaroğlu ise bu yıl 150 dekarlık buğdayının sel nedeniyle zarar gördüğünü anlattı.
Sel sularının çekilmesinin ardından pamuğu geç de olsa toprakla buluşturduklarını belirten Baytaroğlu, bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması ve tüm üreticilerin iyi verim alması temennisinde bulundu.
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