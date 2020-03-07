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Şubat ayının en çok satanları belli oldu

Renault, Türkiye otomotiv pazarında şubat ayında 7 bin 479 adetlik satışla ilk sırada ye aldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Renault'u ardından 5 bin 894 adetle Fiat ve 4 bin 925 adetle de Volkswagen izledi. Şubat ayında Alfa Romeo ve Infiniti markalarından araç satışı gerçekleşmezken, 1 adet Bentley, 1 adet Lamborghini, 2 adet Maserati ve 3 adet de Ferrari satıldı

07.03.2020 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL
Renault
AA

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın şubat ayında en fazla satış yapan marka Renault olurken, bunu sırasıyla Fiat ve Volkswagen izledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2020 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet seviyesinde gerçekleşti. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89.44 arttı.

Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv pazarında, Türkiye'de üretim yapan  Renault, bu ay 7 bin 479 adet satışla liderliği Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den alarak ilk sıraya yerleşti.

Ardından 5 bin 894 adetle yine Türkiye'de de üretim yapan Fiat ve 4 bin 925 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen sıralandı. Ford 4 bin 455 adetle dördüncü ve Peugeot 2 bin 995 adetle beşinci sırada konumlandı.

ŞUBAT'TA 3 FERRARİ SATILDI

Markaların 2020 yılı şubat hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında Renault 7 bin 251 adetlik satışla birinci oldu. Ardından 3 bin 908 adetle Fiat ve 3 bin 469 adetle de Volkswagen sıralandı.

Şubat ayında Alfa Romeo ve Infiniti markalarından araç satışı gerçekleşmezken, 1 adet Bentley, 1 adet Lamborghini, 2 adet Maserati ve 3 adet de Ferrari satıldı.

EN ÇOK SATIŞ C-SEGMENTTE

Öte yandan, 2020 Şubat ayı sonunda otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 94,87 ile 1600cc altındaki otomobiller 56 bin 679 adetle sahip oldu. Ardından yüzde 1,31 payla 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,12 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

2019 Şubat sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 98,9 artarken 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobillerde yüzde 13,9 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,4 azalış görüldü.

2020 yılı şubat sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 38 bin 128 adet ve yüzde 63,8 payla C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi 28 bin 300 adet ve yüzde 47,4 payla yine Sedan otomobiller oldu.

Bu yılın şubat ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKAYERLİİTHALTOPLAM
RENAULT6.5249557.479
FIAT5.5223725.894
VOLKSWAGEN04.9254.925
FORD3.5229334.455
PEUGEOT02.9952.995
TOYOTA2.7401242.864
DACIA02.2032.203
HYUNDAI5251.4812.006
CITROEN01.8751.875
OPEL01.8011.801
MERCEDES-BENZ01.7191.719
SKODA01.5701.570
HONDA1.2661721.438
SEAT01.1991.199
KIA01.1441.144
BMW0815815
AUDI0733733
NISSAN0367367
JEEP0330330
VOLVO0256256
MITSUBISHI0167167
LAND ROVER0151151
SUZUKI0124124
DS0101101
ISUZU80383
IVECO08383
MINI08282
SUBARU05959
SSANGYONG05454
JAGUAR04747
PORSCHE03636
KARSAN28028
SMART01616
LEXUS077
MAZDA077
FERRARI033
ASTON MARTIN022
MASERATI022
BENTLEY011
LAMBORGHINI011
ALFA ROMEO000
INFINITI000
TOPLAM:20.20726.91547.122
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