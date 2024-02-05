Şubat ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'te! 2024 Şubat kira artış oranı yüzde kaç?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Geçtiğimiz yıl kira artışında fahiş fiyatı uygulamasını engellemek amacıyla getirilen sınırlamada süre uzatılmıştı. Şubat ayı kira artış oranı için dükkan ve ev sahiplerinin TÜİK'e çevrildi. İşte 2024 TÜİK TEFE-TÜFE ile Şubat ayı kira artış oranı hesaplama ekranı...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamları ile birlikte, Şubat ayı kira artış oranında etkili olan yılın ilk TEFE-TÜFE rakamları da belli olacak. Dükkan ve ev sahiplerinin gözü "TÜİK TEFE-TÜFE ile 2024 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu ve ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte kira artış oranı hesaplamasına ilişkin merak edilenler...
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KONUT KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTI
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.
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KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI DEVAM EDİYOR MU?
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.
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ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamlarını 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak fakat kira artış sınırlaması 2024 Temmuz ayına kadar devam edecek.
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2024 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1.250 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250 TL
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ARALIK AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ TAVANI 53,40 OLMUŞTU!
Kasım ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Aralık ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,40 gerçekleşti.
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