Stellantis yeni CEO'sunu açıkladı

Stellantis merak edilen yeni CEO'su duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, otomotiv grubunun Kuzey Amerika operasyonundan sorumlu isim olan Antonio Filosa, grubun yeni CEO'su olarak atandı.

İtalyan yönetici, Aralık ayında ani bir kararla istifa eden Carlos Tavares'ten boşalan koltuğa resmi olarak 23 Haziran'da oturacak.

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Antonio Filosa'nın o döneme kadar Stellantis'in yeni liderlik ekibini açıklaması bekleniyor.

Atama kararı ile ilgili konuşan Stellantis İcra Kurulu Başkanı John Elkann, "Antonio'nun, temel gücümüz olarak gördüğü çalışanları da dahil olmak üzere şirketimize ve sektörümüze ilişkin derin anlayışı, onu Stellantis'in gelişiminin bu sonraki ve önemli aşamasında CEO rolü için mükemmel bir şekilde donatıyor" dedi.

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Stellantis'in yeni CEO'su ise Filosa, "Otomotiv tarihinde dünyanın en iyi ve en ikonik markalarına ve 100 yılı aşkın bir inovasyon mirasına sahibiz. Bu miras, müşterilerimize sevdikleri ürün ve hizmetleri sunmaya yönelik aralıksız kararlılığımızla birleştiğinde, başarımızın anahtarı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

EN SON AMERİKA'YI YÖNETİYORDU

Otomotiv sektöründe 25 yıllık geçmişi bulunan Filosa, Stellantis'i hem Kuzey hem de Güney Amerika'da yönetti. Güney Amerika Operasyon Direktörü olarak görev yaptığı süre boyunca Fiat markasını pazar lideri konumuna taşıdı ve ardından Peugeot, Citroën, Ram ve Jeep markalarını önemli ölçüde büyüttü.

Filosa, Jeep CEO'su olarak görev yaptığı süre boyunca ise Avenger gibi yeni ürünler sayesinde markanın küresel varlığını genişletti. En son Aralık 2024'te Amerika Kıtası Operasyon Direktörü pozisyonuna terfi eden Filosa, göreve getirilmesinden bu yana, bayi envanterini önemli ölçüde azaltmak, liderlik ekibini yeniden düzenlemek, yeni ürünler ve güç aktarma organlarını tanıtma sürecini yönlendirmek ve bayiler, sendikalar ve tedarikçilerle diyaloğu artırmak da dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme operasyonuna imza attı. REKLAM 1999'DA FIAT'A GİRDİ Antonio Filosa, 1999 yılında Fiat Grubu'na katıldı ve burada Betim tesisinin (Brezilya) fabrika müdürü ve Latin Amerika bölgesi Satın Alma müdürü dahil olmak üzere farklı roller üstlendi. 2016'dan itibaren markanın Arjantin'deki başkanı ve 2018'den itibaren Fiat Chrysler Automobiles'in Latin Amerika bölgesinin COO'su olarak görev yaptı. 2021'de kurulan Stellantis'in Güney Amerika COO'su olarak atandı, 2023'te Jeep marka CEO'su oldu ve Ekim 2024'te Kuzey Amerika COO'su seçildi. Aralık 2024'te hem Kuzey hem de Güney Amerika COO'su olarak atandığında ve Ocak 2025'te Kalite Direktörü olarak atandığında sorumlulukları yeniden artırıldı.

Politecnico di Milano'dan (İtalya) mühendislik alanında yüksek lisans derecesine sahip Antonio Filosa, Fundação Dom Cabral'dan (Brezilya) işletme alanında yönetici MBA derecesine sahip. 52 MİLYAR DOLARLIK BİRLEŞME İLE KURULDU 2021'de FCA ve PSA'nın 52 milyar dolarlık birleşmesi ile ortaya çıkan ve o dönem dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olan Stellantis, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markalarını bünyesinde bulunduruyor.