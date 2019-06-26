25 Haziran'da başlayan indirimler, 9 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında oyunlara uygun fiyata sahip olabilmek mümkün. Ayrıca, yoğunluk nedeniyle oyunları satın almada sorun yaşanabilir. Geçtiğimiz yıllarda yaşananları göz önünde bulundurarak, ilk 12 saat sonrasında Steam'ın normala döneceğini söyleyebiliriz.

STEAM İNDİRİMDE OLAN OYUNLAR

Assassin’s Creeed Odyssey: 154,50 TL ( yüzde 50 indirim)

Devil May Cry 5: 263,34 TL ( yüzde 34 indirim)

Grand Theft Auto V: 84,50 TL ( yüzde 50 indirim)

Football Manager 2019: 60,86 TL ( yüzde 66 indirim)

ARK: Survival Evolved: 26,95 TL ( yüzde 65 indirim)

Rise of the Tomb Raider: 13,35 TL ( yüzde 85 indirim)

Sleeping Dogs Definitive Edition: 8,90 TL ( yüzde 90 indirim)

Shadow of the Tomb Raider: 83,60 TL ( yüzde 60 indirim)

Dead by Daylight: 15,50 TL (yüzde 50 indirim)

Mortal Kombat 11: 84,66 TL ( yüzde 17 indirim)

Bu oyunlar ile birlikte diğer pek çok oyunu 25 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında indirimli fiyatlarıyla edinebilirsiniz.

İndirimlere ulaşmak için Steam ana sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.