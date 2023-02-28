Spot piyasada elektrik fiyatları 

AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,3 azalışla 1 milyar 242 milyon 932 bin 632 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 09.00'da 3 bin 50 lira, en düşük saat 11.00'de 1749 lira 99 kuruş tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 556 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 542 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 999 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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