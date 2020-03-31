AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de 1 Eylül 2018'de faaliyete geçen spot doğal gaz piyasasında bu yıl 18 Mart'ta 21 milyon 376 bin 255 lirayla günlük işlem hacmiyle rekor kırılmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1441 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi dün 21 milyon 590 bin 924 lirayla bu yılın en yüksek rakamı oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 468 bin 70 lira olarak gerçekleşmişti. Toplam gaz ticaret miktarı ise 14 bin 973 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1484 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 1398 lira 14 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 117 milyon 925 bin 825 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 357 bin 612 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında katılımcılar, elektronik platform üzerinden doğal gaz alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. EPİAŞ tarafından işletilen piyasada doğal gaz referans fiyatlarının oluşumu sağlanıyor.