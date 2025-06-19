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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Spor tarihinin en büyük satışı - İş-Yaşam Haberleri

        Spor tarihinin en büyük satışı

        Los Angeles Lakers'ın çoğunluk hissesine sahip olan Buss ailesi, haklarını ABD'li Guggenheim Partners'ın CEO'su Mark Walter'a 10 milyar dolara satıyor. Bu anlaşma spor tarihinin en büyük satışı olacak. Buss ailesi, Lakers'ı 1979'da 67,5 milyon dolara satın almıştı, enflasyon ile hesaplandığında söz konusu rakam bugünün 300 milyon dolarına denk geliyor

        Giriş: 19.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:13
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        Tarihin en büyük satışı
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        NBA ekibi Los Angeles Lakers, spor tarihinin en yüksek rakamıyla satılıyor.

        17 şampiyonluğu bulunan Lakers, 10 milyar dolar karşılığında Buss ailesinden ABD'li Guggenheim Partners'ın CEO'su Mark Walter'a geçecek.

        Buss ailesi, hisselerini satmayı kabul ettiğini açıklarken prosedürlerin gerçekleşmesinin ardından satış tamamlanacak.

        Guggenheim Partners'ın CEO'su Mark Walter, ABD'de beyzbol takımı Los Angeles Dodgers'ın, WNBA ekibi Los Angeles Sparks’ın, Cadillac Formula 1 takımı ve profesyonel kadın hokey liginin de sahibi. Walter, 2021 yılında Lakers'ın satışı halinde ön alım hakkını almıştı.

        Buss ailesi, Lakers'ı 1979'da 67,5 milyon dolara satın almıştı, enflasyon ile hesaplandığında söz konusu rakam bugünün 300 milyon dolarına denk geliyor.

        Lakers'ın satışı öncesinde en yüksek takım satışı Boston Celtics'in 6.1 milyar dolara el değiştirmesiyle gerçekleşmişti.

        Sıra Takım Yıl Fiyat
        1 Los Angeles Lakers 2025 10 milyar dolar
        2 Boston Celtics 2025 6.1 milyar dolar
        3 Washington Commanders 2023 6.05 milyar dolar
        4 Denver Broncos 2022 4.65 milyar dolar
        5 Phoenix Suns and Mercury 2023 4 milyar dolar
        6 Dallas Mavericks 2023 3.5 milyar dolar
        7 Charlotte Hornets 2023 3 milyar dolar
        8 New York Mets 2020 2.4 milyar dolar
        9 Brooklyn Nets 2019 2.35 milyar dolar
        10 Carolina Panthers 2017 2.275 milyar dolar
        11 Houston Rockets 2019 2.2 milyar dolar
        12 Los Angeles Dodgers 2012 2.15 milyar dolar
        13 Los Angeles Clippers 2014 2 milyar dolar
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