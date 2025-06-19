Spor tarihinin en büyük satışı
Los Angeles Lakers'ın çoğunluk hissesine sahip olan Buss ailesi, haklarını ABD'li Guggenheim Partners'ın CEO'su Mark Walter'a 10 milyar dolara satıyor. Bu anlaşma spor tarihinin en büyük satışı olacak. Buss ailesi, Lakers'ı 1979'da 67,5 milyon dolara satın almıştı, enflasyon ile hesaplandığında söz konusu rakam bugünün 300 milyon dolarına denk geliyor
NBA ekibi Los Angeles Lakers, spor tarihinin en yüksek rakamıyla satılıyor.
17 şampiyonluğu bulunan Lakers, 10 milyar dolar karşılığında Buss ailesinden ABD'li Guggenheim Partners'ın CEO'su Mark Walter'a geçecek.
Buss ailesi, hisselerini satmayı kabul ettiğini açıklarken prosedürlerin gerçekleşmesinin ardından satış tamamlanacak.
Guggenheim Partners'ın CEO'su Mark Walter, ABD'de beyzbol takımı Los Angeles Dodgers'ın, WNBA ekibi Los Angeles Sparks’ın, Cadillac Formula 1 takımı ve profesyonel kadın hokey liginin de sahibi. Walter, 2021 yılında Lakers'ın satışı halinde ön alım hakkını almıştı.
Buss ailesi, Lakers'ı 1979'da 67,5 milyon dolara satın almıştı, enflasyon ile hesaplandığında söz konusu rakam bugünün 300 milyon dolarına denk geliyor.
Lakers'ın satışı öncesinde en yüksek takım satışı Boston Celtics'in 6.1 milyar dolara el değiştirmesiyle gerçekleşmişti.