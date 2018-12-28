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2013-2017 döneminde sosyal katkılar, işveren katkıları, koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar ve devlet katkılarından oluşan "sosyal koruma gelirleri"nde de artış dikkati çekti. Söz konusu gelirler 2013'te yaklaşık 248,6 milyar lira iken geçen yıl 449,6 milyar lirayı buldu.
DEVLETTEN YÜZDE 67,8'LİK KATKI
Geçen yıl sağlanan sosyal koruma gelirlerinin 248,1 milyar lirası işveren ve koruma kapsamındaki bireylerden, 171,3 milyar lirası devletten, 30,2 milyar lirası ise diğer kaynaklardan elde edildi.
Devlet, sosyal korumanın 2013'te 102,08 milyar liralık kısmını karşılarken, geçen yıl 171,3 milyar lira katkı yaptı. Böylece, 5 yıllık dönemde devletin sosyal korumaya katkısı yüzde 67,8 olarak kaydedildi.
Son 5 yıllık dönemde, şartlı ve şartsız sosyal koruma yardımlarının risk-ihtiyaç gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise şartlı yardımlar yüzde 72,2 yükselerek 34,2 milyar lira olurken, şartsız yardımlar yüzde 74,08 artışla 341,3 milyar liraya yükseldi. 2013'te 215,9 milyar lira olan sosyal koruma yardımları geçen yıl 375,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Hastalık ve sağlık bakımına geçen yıl yaklaşık 103,07 milyar lira, engelli ve malullere 13,3 milyar lira, emekli ve yaşlılara 185,04 milyar lira, dul ve yetimlere 44,7 milyar lira, aile ve çocuğa 14,9 milyar lira, işsizliğe 8,7 milyar lira, sosyal dışlanmaya karşı 5,8 milyar lira harcama yapıldı.
Ayni yardımlar, 5 yılda yüzde 63,4 arttı ve yaklaşık 75 milyar liradan 122,4 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde nakdi yardımlar yüzde 79,4 artışla 141,01 milyar liradan 253,09 milyar liraya ulaştı.
Son 5 yılda sosyal korumaya yapılan harcama miktarları şöyle:
|Yıllar
Harcama Miktarı (milyon lira)
|2013
|219.894
|2014
|249.358
|2015
|279.734
|2016
|334.751
|2017
|382.639
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