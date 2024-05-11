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        Haberler Gündem Son depremler listesi 11 Mayıs Cumartesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Çanakkale'de peş peşe deprem! 11 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor. 11 Mayıs Cumartesi, ülke genelinde toplamda 51 deprem kaydedildi. Çanakkale peş peşe depremlerle sallandı. İşte, 11 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 07:56 Güncelleme: 11.05.2024 - 07:56
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        • 1

          Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde hassas sismograflar onlarca depremi kaydederek, derin analizler yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean raporluyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 11 Mayıs son depremler listesi...

        • 2

          ANTALYA'DA DEPREM

          Antalya Gazipaşa'da saat 02.56'da 2.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 8 kilometre altında oldu.

        • 3

          ÇANAKKALE 3.4 İLE SALLANDI

          Çanakkale Ayvacık, Akdeniz açıklarında yaşanan bir deprem sonucu 3.4 ile sallandı. Saat 04.10'da meydana gelen depremin öncesinde;

          Saat 00.16'da 2 büyüklüğünde,

          Saat 01.39'da 1.8 büyüklüğünde,

          Saat 03.00'te 2.3 büyüklüğünde,

          Saat 03.07'de 2.5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

        • 4
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