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        Haberler Gündem 10 Mayıs okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı yok mu, öğretmenler derse girecek mi, açıklama var mı?

        10 Mayıs okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı yok mu?

        Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'daki özel okul müdürü İbrahim Oktugan'ın eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesi derin yankı uyandırmıştı. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan sosyal medya hesabından ''Tüm meslektaşlarımı ve öğretmen adaylarımızı destek olmaya davet ediyorum.''mesajını vermişti. Konuyla ilgili öğretmenlerin ve sendika üyelerinin 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylemi planlandığı iddiaları var. Peki 10 Mayıs okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı yok mu, öğretmenler derse girecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 10:32 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:59
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        • 1

          İstanbul’da lise müdürünün hayatını kaybetmesi eğitim camiasını derinden etkiledi. 10 Mayıs’ta öğretmenlerin ve bazı sendika üyelerinin bu olaya tepki olarak eylem yapacağı iddiaları bulunuyor. Peki 10 Mayıs okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı yok mu, açıklama var mı?

        • 2

          10 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA VAR MI?

          10 Mayıs Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediliyor. Bazı sendikaların sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği biliniyor.

          ÖĞRETMENLER 1 GÜN İŞ BIRAKIYOR

          Türk Eğitim-Sen, İstanbul Eyüpsultan’da bir öğrencinin saldırısı sonucu öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için bu hafta perşembe günü okulun ilk dersine ve cuma günü ise tüm derslere girmeme kararı aldı.

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu olayın ardından (9 Mayıs Perşembe)bugün bakanlıkta eğitim sendikalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Tekin, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

          "ŞİDDET VE BASKIYI KABUL ETMEYECEĞİZ"

          İbrahim Oktugan’ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak, “Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitim şiddetin kökünü çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.” diyen Bakan Tekin, eğitimcilere yönelik hiçbir baskı ve şiddeti kabul etmeyeceklerini vurguladı.

          NE OLMUŞTU?

          Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan özel lisenin müdürü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öldürülen lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

          Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş etti.

          Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

          Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        • 3

          Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrencinin okula giriş-çıkış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

          Görgü tanıklarından Sevil Küçük, bahçede çay içtikleri sırada bağırma sesi duyunca dışarıya çıktığını, bu sırada bir kadının, "Ne olur ambulansı çabuk arayın, ölüyor." diye bağırdığını ifade etti. Küçük, ardından ambulans ve polisin geldiğini, yaralının sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındığını anlattı.

          Küçük, şöyle devam etti:

          "Olay yeri inceleme ekipleri geldi, öğrencileri dağıttı. Kimisi evine gitti, kimisinin velisi geldi aldı. Öğrenciler dağıldıktan sonra kapıyı kilitlediler, hastaneye gittiler. Durumu ağırmış."

          Yunus Emre Tüynüklü de müdürün bir öğrenciyi okuldan kovduğunu duyduğunu belirterek, "Okula silahla gelmiş, müdürü bacağından ve karnından vurmuş." dedi.

        • 4

          BAKAN TEKİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülen, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

          Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oktugan'ın uğradığı "menfur saldırı" sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

          "Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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