10 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA VAR MI?

10 Mayıs Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediliyor. Bazı sendikaların sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği biliniyor.

ÖĞRETMENLER 1 GÜN İŞ BIRAKIYOR

Türk Eğitim-Sen, İstanbul Eyüpsultan’da bir öğrencinin saldırısı sonucu öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için bu hafta perşembe günü okulun ilk dersine ve cuma günü ise tüm derslere girmeme kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu olayın ardından (9 Mayıs Perşembe)bugün bakanlıkta eğitim sendikalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Tekin, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ŞİDDET VE BASKIYI KABUL ETMEYECEĞİZ"

İbrahim Oktugan’ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak, “Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitim şiddetin kökünü çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.” diyen Bakan Tekin, eğitimcilere yönelik hiçbir baskı ve şiddeti kabul etmeyeceklerini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan özel lisenin müdürü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öldürülen lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş etti.

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.