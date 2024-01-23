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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER | Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem! AFAD ve Kandilli 23 Ocak son depremler listesi | Son deprem nerede, ne zaman oldu?

        Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem! AFAD ve Kandilli 23 Ocak son depremler listesi

        Son depremler listesi Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından kamuoyunda yakından merak edilip araştırılıyor. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 23 Ocak son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 07:44 Güncelleme: 23.01.2024 - 07:44
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        • 1

          SON DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK | Hatay ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremlerin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 23 Ocak son depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          8 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş Nurhak'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.15'te kaydedilen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          HATAY GÜNE DEPREMLE UYANDI

          Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen bilgilere göre Hatay'da 04.50'de 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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