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TÜİK 2020 3. çeyrek turizm verilerini açıkladı. Buna göre turizm gelirleri yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71.2 azalarak 4 milyar 44 milyon dolara düştü. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71.6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28.4'ü ise yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Temmuz-eylül döneminde yapılan harcamaların 3 milyar 97 milyon 691 bin dolarını kişisel harcamalar, 946 milyon 665 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 82.6, tur hizmetleri harcaması yüzde 78.8 ve paket tur harcamaları (Türkiye'ye kalan pay) yüzde 77.2 azaldı. Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 46 dolar oldu.

GİDERLER DE DÜŞTÜ

Yurtiçinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89.8 azalarak 126 milyon 79 bin dolar oldu. Bunun 119 milyon 604 bin dolarını kişisel, 6 milyon 476 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.