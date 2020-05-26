Gaziantep'te kağıt toplayıcısı iki kardeş tarafından çöpte bulunan ve Özel Anka Hastanesi'ne kaldırılan 1 günlük bebeğin kafasının iki yerinde kırık olduğu, yüzü ile vücudunda yaygın şekilde yaralar bulunduğu tespit edilmişti. Hayati tehlikesi süren ve hastane personeli tarafından Duru ismi verilen bebeğin tedavisine hastanenin Yeni Doğan Servisi'nde başlanırken, polis ise yaptığı çalışma ile bebeğin annesinin kimliğine ulaşmış ve bebeğin evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldiğini belirlemişti.
15 GÜNLÜK TEDAVİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
İHA'da yer alan habere göre sağlık durumu ağır olan bebek, 15 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Duru bebek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Gaziantep İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.
"ONDAN AYRILMANIN HÜZNÜNÜ YAŞADIK"
Neonotoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu etmenin mutluluğunu, hemşirelerin ise alıştıkları bebekten ayrılmanın hüznünü yaşadığını anlatarak, "15 gün önce hastanemize geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Bebeğimizin yüzünün sol tarafında yaygın yüzülme, gövde ve kollarda çok sayıda çizik ve morluklar, kafatasında 2 adet kırık mevcuttu.
"GÖBEK BAĞI KESİLMİŞ YARASI AÇIKTI"
Göbek bağı kesilen ve yarası açık bir şekilde bırakılan bebeğimizi tetenozdan ve gelişmiş olan enfeksiyondan korumak için uygun ilaçlar kullandık. Tedavi süresince beslenmesine özen gösterdik ve düzenli banyosunu yaptırdık. 15 günlük tedavi sonucunda yüzündeki ve vücudundaki yaralar iyileşti. 2 kilo 590 gram olarak hastanemize getirilen bebeğimiz 2 kilo 980 gram oldu. Boyu ise 46 santim. Yani Duru bebeğin genel sağlık durumu iyi. Sağlık kontrollerinin takip edilmesini önererek taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
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