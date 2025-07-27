Memurların toplu sözleşmesi için bugün toplantı yapılacak
Memurların toplu sözleşmesi için bugün saat 11.00'da Çalışma Bakanlığı'nda toplantı yapılacak
Giriş: 27.07.2025 - 18:10 Güncelleme: 28.07.2025 - 00:45
Yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde tarih netleşti.
Memurların zam görüşmesi için bugün saat 11.00'da Çalışma Bakanlığı'nda toplantı gerçekleştirilecek. Görüşmede, 2026 ve 2027 yıllarına yönelik zam oranları ve çalışma şartları da masaya yatırılacak.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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