SON DAKİKA!

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını kapsayan 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi için Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki üçüncü toplantı başladı.

HÜKÜMET ZAM TEKLİFİNİ YARIN SUNACAK

Dördüncü toplantı ise yarın yapılacak. Hükümet, zam teklifini, 16 Ağustos'taki bu toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunacak.

'TEKLİFİ BEKLİYORUZ'

Görüşme öncesinde basına açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın "Yarın sabah gelecek teklifi bekliyoruz" dedi. Masaya ilişkin her zaman kanaatlerinin olumlu olduğunu söylediklerini aktaran Yalçın "Bundan önceki toplu sözleşmelerde çok ciddi kazanımlara imza atıldı. Bu masanın da çözüm kapasitesinin yüksek olduğuna inanıyorum. Kamu işveren heyetinin bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak yarın müzakere edilebilir, kabul edilebilir bir teklifle gelmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

'HİZMET KOLLARINA İLİŞKİN TEKLİFLER BİR AN ÖNCE ELE ALINMALI'

Hizmet kollarına ilişkin tekliflerin bir an önce ele alınmasını gerektiğini ifade ettiklerini vurgulayan Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Bizim kamu işveren heyetine tekliflerimizi sunduğumuz tarihten masanın başlangıcına kadar olan bir haftalık sürede gece gündüz mesai yapılmalı ve teklif tasnif süreci o süreçte yapılmalı. 657 maddeyle masaya gelmiş durumdayız."

PAZARLIKLAR İÇİN SON TARİH 20 AĞUSTOS

Memur sendikaları tekliflerini 24 Temmuz'da teslim etmiş, görüşmeler 1 Ağustos'ta başlamıştı. İkinci görüme ise 9 Ağustos'ta yapılmıştı. Bugün üçüncü yarın da dördüncü ve son görüşme yapılacak. Pazarlıklar için belirlenen son tarih 20 Ağustos. Bu tarihe kadar anlaşmaya varılmazsa hakem kuruluna başvurulacak ve hakem kurulu 5 gün içinde kararını açıklayacak.

MEMUR 2020 YILI İÇİN 8+7 ZAM İSTİYOR



Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 için yüzde 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti. KESK temsilcileri ikinci toplantıya katılmamıştı.