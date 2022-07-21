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Mardin'de maganda dehşeti! 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Maganda dehşeti bu kez Mardin'de ortaya çıktı. Kentte yorgun merminin hedefi olan 11 yaşındaki Onur B., ağır yaralandı

21.07.2022 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Maganda kurşunu, küçük çocuğu ağır yaraladı!
İHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği 11 yaşındaki Onur B., ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan Onur B., nereden geldiği bilinmeyen kurşunla bir anda kanlar içinde yere yığıldı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kurşunu ateşleyen kişiyi belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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