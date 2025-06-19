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        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışında çifte rekor - Emlak Haberleri

        Konut satışlarında artış sürüyor

        Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 130 bin 25 oldu, mayıs ayları içerisinde en yüksek satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 5 ayında 584 bin 170 adet konut satıldı ve en yüksek ilk 5 ay satışına ulaşıldı

        Giriş: 19.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:18
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        Konut satışında çifte rekor
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        Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 130 bin 25 oldu, mayıs ayları içerisinde en yüksek satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 5 ayında 584 bin 170 adet konut satıldı ve en yüksek ilk 5 ay satışına ulaşıldı.

        Yıl Ocak-Mayıs Toplamı
        2013 472561
        2014 431840
        2015 524423
        2016 524612
        2017 556784
        2018 526619
        2019 444442
        2020 434757
        2021 418079
        2022 575889
        2023 482143
        2024 465761
        2025 584170

        Mayıs ayında konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti.

        Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,4 oranında artarak 584 bin 170 olarak gerçekleşti.

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        İPOTEKLİ SATIŞ ADEDİ 19 BİN 412

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %95,9 oranında artarak 19 bin 412 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %98,7 oranında artarak 88 bin 606 oldu. Mayıs ayında 4 bin 674; Ocak-Mayıs döneminde ise 21 bin 62 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

        Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 oranında artarak 110 bin 613 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 oranında artarak 495 bin 564 oldu.

        İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 39 BİN 546

        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2 oranında artarak 39 bin 546 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 oranında artarak 174 bin 55 olarak gerçekleşti.

        Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 oranında artarak 90 bin 479 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,0 oranında artarak 410 bin 115 olarak gerçekleşti.

        YABANCILARA BİN 771 KONUT SATILDI

        Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 oranında azalarak bin 771 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 648 ile İstanbul, 594 ile Antalya ve 145 ile Mersin oldu.

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