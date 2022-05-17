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Haberler Emlak Son dakika: Konut satışları nisanda yükseldi

Konut satışları nisanda yükseldi

Konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.8 artarak 133 bin 58 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 58.1 artarak 6 bin 447'ye çıktı

17.05.2022 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Konut satışları nisanda yükseldi
HABERTURK.COM

TÜİK nisan ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.8 artarak 133 bin 58 oldu.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 26.2 artışla 453 bin 121 olarak gerçekleşti.

Aylık olarak bakıldığında ise nisanda satışla mart ayına göre yüzde 0.8 geriledi.

YABANCIYA SATIŞLAR YÜZDE 58 YÜKSELDİ

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58.1 artarak 6 bin 447 'ye yükseldi. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Nisan 2022:

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