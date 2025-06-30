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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşsizlikte gerileme - İş-Yaşam Haberleri

        İşsizlikte gerileme

        İşsizlik mayısta yüzde 8,6'dan yüzde 8,4'e geriledi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:03
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        İşsizlikte gerileme
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        TÜİK'in yayımladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49

        İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

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        İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,5

        İşgücü 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36,5 oldu.

        GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,4

        Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,4 oldu 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,0, kadınlarda ise %23,5 olarak tahmin edildi.

        ORTALAMA HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,7 SAAT

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

        ATIL İŞGÜCÜ YÜZDE 31

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %31,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.

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