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        Haberler Dünya İran'dan nükleer silah açıklaması | Dış Haberler

        İran'dan nükleer silah açıklaması

        İsrail-İran hattında gerilim yükselirken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirme niyetimiz yok ancak nükleer enerji ve araştırma hakkımız var, kimse bunu elimizden alamaz. Ne savaş istiyorduk, ne de savaşı biz başlattık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 07:54 Güncelleme: 16.06.2025 - 08:11
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        İran'dan nükleer silah açıklaması
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        İsrail'in 'İran'a nükleer programını hedef aldığı' iddiasıyla 13 Haziran gece yarısı başlattığı saldırılar, İran'ın da misilleme saldırılarıyla devam ediyor. Bölgedeki gerilim had safhada sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'İran'ın nükleer silah geliştirme niyetinde olmadığını' söyledi.

        IRNA'ya konuşan Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirme niyetimiz yok ancak nükleer enerji ve araştırma hakkımız var, kimse bunu elimizden alamaz. Ne savaş istiyorduk, ne de savaşı biz başlattık" ifadelerini kullandı.

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        İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

        İsrail, 13 Haziranda İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsraili kınadı.

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