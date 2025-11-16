Habertürk
        Son dakika: İBB'den Beyoğlu'ndaki metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin açıklama:

        İBB'den Beyoğlu'ndaki metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin açıklama:

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu'nda 1 işçinin hayatını kaybettiği göçük hakkında, "Söz konusu inşaat kapsamında herhangi bir tünel göçüğü meydana gelmemiş olup, olay istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen bir iş kazasıdır. Kazaya ilişkin inceleme başlatılmıştır" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:22
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu yaşanan kazada tünel göçüğü meydana gelmediğini, olayın istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen iş kazası olduğunu, buna ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

        İBB'den yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, dün saat 20.50 sıralarında istasyonun kaba inşaatı için göğüsleme kirişleri arasında yürütülen dolgu betonu dökümü esnasında kalıp açılmasına bağlı olarak iskele çökmesi meydana geldiği belirtildi.

        İş kazasında düşerek yaralanan 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla 2'sinin ise vinç yardımıyla çıkarıldığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden biri, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz. Söz konusu inşaat kapsamında herhangi bir tünel göçüğü meydana gelmemiş olup, olay istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen bir iş kazasıdır. Kazaya ilişkin inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

