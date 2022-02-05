12. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafayı vuran Sedat Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında topla rakip sahaya giren Foxi Kethevoama, kaleci Mikulic’in önde olduğunu görerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

22. dakikada Ezeh rakiplerini birer birer geçerek ceza sahası içine girdi. Ezeh’in pasında sağ çaprazda topla buluşan Sedat’ın şutunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Sedat çizginden çıkardı.

63. dakikada sağ taraftan gelişen Tuzlaspor atağında yerden yapılan ortaya ceza yayı üzerinden Aykut’un şutunda kaleci Atilla topu kornere çeldi.

90. dakikada İbrahim Çolak’ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kaleci Mikulic’te kaldı.