Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2. Finansın Geleceği Zirvesi Programı"nda konuşma yaptı.

Nebati'nin sözlerinden satır başları şöyle:

Finans sektörümüzün sağlam temeller üzerinde yükselmesini önemsiyor, gerekli tüm çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz.

“Gölge bankacılığa sıfır tolerans” yaklaşımımızla, finansman alanında faaliyet gösteren tüm yapıları düzenlemeye ve denetlemeye tabi tutuyoruz.

Dijital Bankacılık lisanslamalarına başladık.

Hazine olarak yeşil tahvil ihracı için gerekli mevzuatsal hazırlıkları tamamladık.

Selektif kredi politikasını istikrarlı şekilde uyguluyoruz. Böylece, kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesini sağlıyoruz.