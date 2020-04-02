02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin mart ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,81 oranında azalan ihracat 13 milyar 426 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 yılının Ocak-Mart döneminde ise ihracat yüzde 3,93 azalışla 42,8 milyar dolara geriledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mart ayında tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri ve AB ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları Mart ayı ihracatımızda görülen düşüşün ana nedeni olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan mart ayında dış ticaret açığı 5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolar oldu. 2020 yılı Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,3; Ocak-Mart döneminde ise yüzde 76,9 olarak gerçekleşti.
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,2’ye yükseldi.
Bakanlık açıklamasında mart ayı ihracatında görülen bu düşüşün, yılın ilk 2 ayında yüzde 4,1 oranında artış gösteren ihracatın da 3 aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden olduğu belirtildi.
Son 12 aylık döneme bakıldığında ise ihracatın bir önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında artış ile 179 milyar 98 milyon dolar seviyesine yükseldiği görüldü.
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