18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,2 azalışla 307,4 liradan tamamlamıştı.
Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, öğlen saatlerinde yüzde 1'e yakın artışla 310 TL üzerinde işlem görerek yeni bir rekor kırdı. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 508 lira, Cumhuriyet altını da 2.075 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarının yükselişinde dolar kurunun 6.07'yi geçmesi ve koronavirüs endişeleriyle altının ons fiyatının dünkü kapanış seviyesinin yarım puan üzerinde değerlenerek 1.590 doları test etmesi etkili oldu.
Analistler, bugün itibarıyla koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının 1.869'a yükseldiğini belirterek, Apple'ın salgın nedeniyle ilk çeyrekte ciro hedefine ulaşamayacağını bildirmesinin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını kaydetti.
Çin'deki yeni tip koronavirüsün etkilerinin bugün açıklanacak bazı makroekonomik verilerde gözlemleneceğini, bu nedenle piyasaların karışık bir seyir izlediğini ifade eden analistler, Suriye'deki gelişmelerin de risk algısını görece artırarak altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 305-310 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.
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