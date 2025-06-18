Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

REKLAM advertisement1

Fed tarafından yayımlanan karar metninde net ihracattaki dalgalanmaların verileri etkilediği ancak son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir şekilde genişlemeye devam ettiğini gösterdiği ifade edildi.

"EKONOMİK GÖRÜNÜME İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER AZALDI"

Enflasyonun halen bir miktar yüksek seyrettiği belirtilen metinde şu iadeler yer aldı:

REKLAM

"Komite, uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında bir enflasyonu hedeflemektedir. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik azalmış olmakla birlikte, hala yüksek seviyelerde. Komite, çift hedefi doğrultusundaki risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyor."

2025'TE İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Faiz kararıyla birlikte Komite, nokta grafiğini (dot plot) de yayımladı.

Fed yetkililerinin faiz beklentilerini gösteren grafik, daha önce olduğu gibi, 2025 sonuna kadar iki faiz indiriminin halen masada olduğunu ortaya koydu.

İNDİRİM BEKLEMEYENLERİN SAYISI ARTTI Grafikteki her nokta bir Fed yetkilisinin faiz oranı seviyesi beklentisini temsil ediyor. Medyan olarak 2 faiz indirimi beklentisi korunsa da bir önceki nokta grafiğinde 4 Fed yetkilisi bu yıl faiz indirimi beklemiyordu. Son grafikte ise bu rakam 7'ye çıktı. ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ Yayımlanan ekonomik projeksiyonlara göre Fed yetkililerinin 2025 için büyüme tahmini ise yüzde 1.7'den yüzde 1.4'e düştü. Buna karşılık enflasyon beklentisi yüzde 2.7'den yüzde 3'e yükseldi. 2025 yıl sonu çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 2.8'den yüzde 3.1'e çıktı. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayısta yıllık bazda yüzde 2.4 olarak kaydedilmişti. POWELL: TEMEL NEDEN OLARAK TARİFELER GÖSTERİLİYOR Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell "Son dönemde kısa vadeli enflasyon beklentileri yükselmiş durumda. Tüketiciler, işletmeler ve profesyonellerle yapılan anketlere katılanlar, bu artışın temel nedeni olarak tarifeleri gösteriyor. Ancak önümüzdeki bir yıl veya sonrasında, uzun vadeli beklentilerin çoğu hâlâ yüzde 2 enflasyon hedefimizle uyumlu kalmaya devam ediyor" dedi.

"BEKLEMEK İÇİN İYİ BİR NOKTADAYIZ" Fed'in daha fazla veri ve bilgi edinene kadar beklemeyi tercih ettiğine dikkat çeken Powell, “Ekonominin muhtemel seyri hakkında daha fazla bilgi edinme yönünde beklemek için iyi bir konumdayız" diye konuştu. Fed Başkanı, Trump’ın tarifelerinin Fed’in muhtemelen göz ardı edebileceği tek seferlik fiyat artışlarına neden olabileceğini söyledi. "HENÜZ TAM ETKİSİ GÖRÜLMEDİ" Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki tam etkisinin henüz görülmediğini söyleyen Powell “Tarifelerin dağıtım zinciri boyunca nihai tüketiciye ulaşması biraz zaman alıyor. Bunun iyi bir örneği, bugün perakendecilerde satılan malların, tarifeler uygulanmadan birkaç ay önce ithal edilmiş olması olabilir. Bazı etkileri görmeye başlamış durumdayız ve önümüzdeki aylarda daha fazlasını görmeyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. "DAHA YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI GÖRÜLEBİLİR" Powell İran-İsrail savaşının ABD ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin sorulması üzerine ise "Muhtemelen daha yüksek enerji fiyatları göreceğiz. Genelde Ortadoğu'da karışıklık olduğu zaman enerji fiyatlarında bir sıçrama görülür. Ama fiyatlar daha sonra iner. Böyle şeylerin genelde enflasyon üzerinde kalıcı bir etkisi olmaz. Ancak 70'lerde böyle bir etki olmuştu çünkü bir dizi şok üst üste yaşanmıştı. Şu anda henüz böyle bir şey görmedik. ABD ekonomisi 70'lere göre çok daha az yabancı ülke petrolüne ihtiyaç duyuyor" cevabını verdi.

"GÜVERCİN BİR TON KULLANDI" Kararın hemen ardından değerlendirmede bulunan Goldman Sachs Varlık Yönetimi Stratejisti Simon Dangoor, "Fed güvercin bir ton kullandı; kısa vadeli enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonlara rağmen bu yıl için iki faiz indirimi beklentisi hâlâ geçerli.FOMC üyeleri, kısa vadedeki enflasyonun güçlü seyrini büyük ölçüde geçici olarak görmeye devam ediyor. Önümüzdeki ayki toplantıda Fed’in faizi sabit tutmasını bekliyoruz, ancak iş gücü piyasasında bir zayıflama olursa bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirim döngüsüne yeniden başlama yolu açılabilir" dedi. TRUMP 'APTAL' DEMİŞTİ ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "aptal" olduğunu söyleyerek "Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak" dedi. Trump, Avrupa faiz indirimine giderken ABD'nin hiç faiz indirmediğini belirterek, Powell'ı siyasi davranmakla itham etti.