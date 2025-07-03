Son dakika: En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL - İş-Yaşam Haberleri

Son dakika: En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL - İş-Yaşam Haberleri

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşı aylığının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Güler açıklamasında "14 bin 669 TL olan en düşük emekli aylığını yüzde 16,67 artışla 16 bin 881 TL'ye çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı. Güler ayrıca "Önümüzdeki hafta genel kurul çalışmalarıyla bu rakam kanunlaşacak" dedi.

REKLAM advertisement1

Ayrıntılar geliyor...