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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL - İş-Yaşam Haberleri

        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "14 bin 669 TL olan en düşük emekli aylığını yüzde 16,67 artışla 16 bin 881 TL'ye çıkarıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:57
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        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşı aylığının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

        Güler açıklamasında "14 bin 669 TL olan en düşük emekli aylığını yüzde 16,67 artışla 16 bin 881 TL'ye çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı. Güler ayrıca "Önümüzdeki hafta genel kurul çalışmalarıyla bu rakam kanunlaşacak" dedi.

        Ayrıntılar geliyor...

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