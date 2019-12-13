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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0.95 yükseldi. Böylece endeks 111 bin puanı aşarak Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 111 bin 265 puana kadar yükseldi.

Bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye merkez bankalarının beklentilere paralel faiz kararları almalarının piyasadaki olumlu rüzgarı destekledi. Ancak bugünkü yükselişte asıl olarak ABD ile Çin'in ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğunun bildirilmesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada tarafların büyük bir anlaşma imzalamaya çok yakın olduğunu açıkladı. Bu açıklama tüm dünyada risk iştahını artırdı ve pay piyasalarında genel bir yükselişe yol açtı. Şanghay Borsası yüzde 1.7 yükselirken protestoların devam ettiği Hong Kong'da bile borsada yüzde 2.3'lük yükseliş yaşandı.

YIL GENELİNDE YÜZDE 22 YÜKSELDİ

2018 yılı ocak ayında 120 bin puanı geçerek tarihi zirvesine yükselen BIST 100 endeksi yaşanan kur şokunun da etkisiyle 2018'i 91 bin 270 puandan kapattı. Bugünkü artışla beraber BIST 100 endeksi 2019 genelinde yüzde 22 yükseldi.